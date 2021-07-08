Rusya'nın Suriye'ye insani yardım geçişleri için BMGK'ya 6 ay uzatma teklifinde bulunduğu belirtildi

Rusya'nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) 1 yıl uzatılması tartışılan Suriye'ye sınır ötesi yardım mekanizması konusunda Cilvegözü Sınır Kapısı için 6 ay uzatılması teklifinde bulunduğu belirtildi.

Rusya'nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) 1 yıl uzatılması tartışılan Suriye'ye sınır ötesi yardım mekanizması konusunda Cilvegözü Sınır Kapısı için 6 ay uzatılması teklifinde bulunduğu belirtildi.

AA'nın Birleşmiş Milletler'deki (BM) diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Rusya, BMGK üyelerine, yarın oylanacak Suriye'ye sınır ötesi yardım mekanizmasını yalnızca 6 aylık bir süre için uzatmasını içeren karşı bir karar taslağı sunduğu kaydedildi.

Rusya'nın hazırladığı karar taslağının, Suriye'ye sınır ötesi yardım mekanizmasının 6 ay sonra tekrar uzatılma ihtimalini de kapsadığı bildirildi.

BM'nin ABD Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, 6 Temmuz'da yaptığı açıklamada, BMGK üyelerine 26 Haziran'da dağıtılan, Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nın 1 yıl uzatılması ve Irak sınırındaki Yarubiye Sınır Kapısı'nın da buna dahil edilmesini içeren taslağın bugün oylanabileceğini belirtmişti.

BM'nin Suriye yardımlarında Cilvegözü Sınır Kapısı

Suriye'nin kuzeybatısındaki yaklaşık 5 milyon kişiye ulaşan ve hayatı önem taşıyan uluslararası insanı yardım malzemelerinin gönderildiği tek sınır kapısı Cilvegözü, Rusya'nın engellemesi durumunda 10 Temmuz'da kapanma riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

BM, Suriye'ye uluslararası yardımların yapılmasına imkan tanıyan BMGK kararlarının yetkilendirdiği mekanizmayla 2014'ten bu yana, özellikle Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de 5 milyona yakın kişiye ulaşıyor.

2020'ye kadar gıda, ilaç, tıbbi ve hijyen malzemesi gibi uluslararası insani yardımlar, 2'si Türkiye'den olmak üzere 4 sınır kapısından gönderilirken; Rusya'nın vetosu ve itirazları üzerine sınır kapılarının sayısı önce 2'ye indirilmiş, daha sonra Rusya, sadece Cilvegözü Sınır Kapısı'nın 1 yıl daha açık tutulmasına onay vermişti.

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan her ay 1000'den fazla insani yardım konvoyu Suriye'ye geçiyor ancak bu sınır kapısını açık tutan mekanizmanın 10 Temmuz'da süresi doluyor ve söz konusu mekanizmanın BMGK tarafından yenilenmesi gerekiyor.

BM, uluslararası yardım kuruluşları, Türkiye, ABD ve Batılı ülkeler, yardımların gönderileceği sınır kapılarının sayılarının artırılmasını isterken; Rusya ve Suriye rejimiyle ilgili kararlarda BMGK'de Rusya'nın yanında yer alan Çin, Cilvegözü Sınır Kapısı'nın açık tutulmasına sıcak bakmıyor.

Rusya, daha önce de olduğu gibi sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin dolmasına kısa süre kala, insanı yardımların Suriye içinde rejim kontrolündeki bölgelerden yapılması argümanını savunuyor.

Suriye'ye sınır ötesi yardım mekanizmasının uzatılabilmesi için BMGK'nin beş daimi üyesi olan Rusya, Çin, ABD, Fransa ve İngiltere'nin buna buna itiraz etmemesi ve 15 üyeden en az 9'nun onayı gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru