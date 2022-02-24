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Rusya'nın sınır bölgelerinde eğitime ara verildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rusya'nın sınır bölgelerinde eğitime ara verildi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından çatışma bölgesine yakın noktalarda eğitime geçici olarak ara verildiği açıklandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından çatışma bölgesine yakın noktalarda eğitime geçici olarak ara verildiği açıklandı.

Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırı başlatmasının ardından Ukrayna sınırına yakın kentlerde de yeni önlemler alınıyor. Rusya'nın güney bölgelerinde uçuşlara ara verilirken, bazı sınır kentlerine bombalar düştüğü öğrenildi. Yaşanan bu gelişmelerden sonra Rusya Eğitim Bakanlığı, Donbass'a sınır olan Rostov kentindeki tüm sınır noktalarında eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, sivil halkın ve çocukların güvenliği için böyle bir karar alındığı vurgulanırken okullarda eğitimin ne zaman başlayacağı ile ilgili bilgi verilmedi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Saldırı, Çatışma, Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Haberler

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