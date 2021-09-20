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Rusya Soruşturma Komitesi, Sibirya bölgesindeki Perm Devlet Üniversitesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Rusya Soruşturma Komitesi, Sibirya bölgesindeki Perm Devlet Üniversitesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok...

Rusya Soruşturma Komitesi, Sibirya bölgesindeki Perm Devlet Üniversitesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

Rusya Soruşturma Komitesi, Sibirya bölgesindeki Perm Devlet Üniversitesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı. - SİBİRYA

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Haber: Rusya Soruşturma Komitesi, Sibirya bölgesindeki Perm Devlet Üniversitesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok... - Haberler
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