Rusya Soruşturma Komitesi, Sibirya bölgesindeki Perm Devlet Üniversitesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok...
Rusya Soruşturma Komitesi, Sibirya bölgesindeki Perm Devlet Üniversitesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.
Rusya Soruşturma Komitesi, Sibirya bölgesindeki Perm Devlet Üniversitesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı. - SİBİRYA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri