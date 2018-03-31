Rusya'nın Seattle Başkonsolosluğu Kapatıldı

Rusya'nın Seattle Başkonsolosluğu Kapatıldı

ABD, Rusya’nın Seattle Başkonsolosluğunun tamamen kapatıldığını açıkladı.

Rusya'nın Seattle Başkonsolosluğu Kapatıldı

ABD, Rusya'nın Seattle Başkonsolosluğunun tamamen kapatıldığını açıkladı.

ABD'nin Seattle şehrindeki Rus Başkonsolosluğunun tamamen kapatıldığı ve çalışanların 2 Nisan'a kadar ABD'den ayrılması gerektiği açıklandı. Rusya ise bilgiyi doğrulayarak diplomasi görevlilerinin Seattle'deki Başkonsolosluğunda son iş gününü tamamladığını bildirdi. Rusyalı diplomatların ABD hükümetinin kararını uyguladığı kaydedildi.

Başkonsolosluk çalışanları ise 2 Nisan tarihine kadar ABD topraklarını terk etmek ve tüm belgeleri ve öğeleri binadan çıkarmak zorunda. Ayrıca Seattle Başkonsolosluğu sitesinde de faaliyetlerin durdurulduğu belirtildi. - MOSKOVA

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