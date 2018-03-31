Rusya'nın Seattle Başkonsolosluğu Kapatıldı

ABD, Rusya'nın Seattle Başkonsolosluğunun tamamen kapatıldığını açıkladı.

ABD'nin Seattle şehrindeki Rus Başkonsolosluğunun tamamen kapatıldığı ve çalışanların 2 Nisan'a kadar ABD'den ayrılması gerektiği açıklandı. Rusya ise bilgiyi doğrulayarak diplomasi görevlilerinin Seattle'deki Başkonsolosluğunda son iş gününü tamamladığını bildirdi. Rusyalı diplomatların ABD hükümetinin kararını uyguladığı kaydedildi.

Başkonsolosluk çalışanları ise 2 Nisan tarihine kadar ABD topraklarını terk etmek ve tüm belgeleri ve öğeleri binadan çıkarmak zorunda. Ayrıca Seattle Başkonsolosluğu sitesinde de faaliyetlerin durdurulduğu belirtildi. - MOSKOVA