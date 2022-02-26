Rusya'nın Sartana kasabasına saldırısında 4 ölü, 9 yaralı - Haberler

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Rusya'nın Sartana kasabasına saldırısında 4 ölü, 9 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Rusya'nın Sartana kasabasına saldırısında 4 ölü, 9 yaralı

Ukrayna Ulusal Polisi, Mariupol kentinin doğusunda bulunan Sartana kasabasında Rusya'nın hava saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Ukrayna Ulusal Polisi, Mariupol kentinin doğusunda bulunan Sartana kasabasında Rusya'nın hava saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Ukrayna Ulusal Polisi'nden yapılan açıklamada, "Bugün işgalciler Sartana köyüne hava saldırısı düzenledi. İlk verilere göre 4 kişi öldü, biri çocuk 9 kişi yaralandı, 40 ev ise hasar gördü. Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor" denildi.


Rusya'nın Sartana kasabasına saldırısında 4 ölü, 9 yaralı

Rusya'nın Sartana kasabasına saldırısında 4 ölü, 9 yaralı

Rusya'nın Sartana kasabasına saldırısında 4 ölü, 9 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Dünya

Mariupol, Ukrayna, Rusya, Ölü, Dünya, Haberler

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