Rusya'nın saldırısından kaçarak Slovakya'ya gelenlerin sayısı 100 bini aştı - Haberler

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Rusya'nın saldırısından kaçarak Slovakya'ya gelenlerin sayısı 100 bini aştı

AA, Mehmet Yılmaz - Güncel
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Rusya'nın saldırısından kaçarak Slovakya'ya gelenlerin sayısı 100 bini aştı

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Slovakya'ya 100 bini aşkın kişinin giriş yaptığı bildirildi.

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Slovakya'ya 100 bini aşkın kişinin giriş yaptığı bildirildi.

Polis merkezinin açıklamasında, Ukrayna'dan ülkeye son 24 saatte 11 bin 208 kişinin geldiği belirtildi.

Açıklamada, 24 Şubat-5 Mart'ta Ukrayna'dan Slovakya'ya 101 bin 529 kişinin giriş yaptığı kaydedildi.

Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova yaptığı açıklamada, Slovakya'nın NATO üyesi olduğunu ve savaş tehlikesi bulunmadığını dile getirdi.

Vatandaşlara sakin olmaları çağrısında bulunan Caputova, halktan normal hayatlarına devam etmelerini, acı çeken Ukraynalılara yardım ve dayanışma göstermelerini istedi.

AA / Mehmet Yılmaz - Güncel

Slovakya, Ukrayna, Polis, Rusya, Güncel, Haberler

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