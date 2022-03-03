Rusya'nın saldırısından kaçarak Slovakya'ya gelenlerin sayısı 79 bini aştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya'nın saldırısından kaçarak Slovakya'ya gelenlerin sayısı 79 bini aştı

AA, Mehmet Yılmaz - Güncel
 - Güncelleme:
Rusya'nın saldırısından kaçarak Slovakya'ya gelenlerin sayısı 79 bini aştı

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Slovakya'ya 79 bini aşkın kişinin giriş yaptığı bildirildi.

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Slovakya'ya 79 bini aşkın kişinin giriş yaptığı bildirildi.

Polis merkezinin açıklamasında, Ukrayna'dan ülkeye son 24 saatte 7 bin 411 kişinin geldiği belirtildi.

Açıklamada, 24 Şubat-3 Mart'ta Ukrayna'dan Slovakya'ya 79 bin 59 kişinin giriş yaptığı kaydedildi.

Slovakya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Kiev Büyükelçiliğinin Lviv'e taşındığını bildirildi.

AA / Mehmet Yılmaz - Güncel

Slovakya, Ukrayna, Polis, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Son Dakika Haberleri

title