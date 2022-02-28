Rusya'nın saldırısından kaçarak Macaristan'a gelenlerin sayısı 90 bine yaklaştı - Haberler

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Rusya'nın saldırısından kaçarak Macaristan'a gelenlerin sayısı 90 bine yaklaştı

AA, Mehmet Yılmaz - Güncel
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Rusya'nın saldırısından kaçarak Macaristan'a gelenlerin sayısı 90 bine yaklaştı

Macaristan'a, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 89 bin 561 kişinin giriş yaptığı bildirildi.

Macaristan'a, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle 89 bin 561 kişinin giriş yaptığı bildirildi.

Macaristan Hükümet Sözcüsü Alexandra Szentkiralyi, Ukrayna'dan Macaristan'a giriş yapmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu ve gelenlere her türlü desteğin sağlandığını belirtti.

Ukrayna'dan Macaristan'a 24 Şubat'tan bugüne toplam 89 bin 561 kişinin giriş yaptığını kaydeden Szentkiralyi, bugüne kadar 139 kişinin de iltica başvurusunda bulunduğunu söyledi.

AA / Mehmet Yılmaz - Güncel

Macaristan, Hükümet, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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