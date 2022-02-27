Rusya'nın saldırısında petrol tank çiftliğinin vurulduğu bildirildi - Haberler

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Rusya'nın saldırısında petrol tank çiftliğinin vurulduğu bildirildi

AA - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında, başkent Kiev'e yakın bir bölgede bulunan petrol tank çiftliğinin vurulduğu bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında, başkent Kiev'e yakın bir bölgede bulunan petrol tank çiftliğinin vurulduğu bildirildi.

Vasilkiv Belediye Başkanı Natalya Balasinoviç, sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklamada, Vasilkiv yakınlarındaki tank çiftliğini Rus askerlerinin vurduğunu dile getirdi.

Balasinoviç, "Maalesef tank çiftliği yanıyor." ifadelerini kullandı.

Pek çok sosyal medya hesabında da vatandaşların tank çiftliğindeki yangın ile ilgili çektiği görüntüler paylaşıldı.

Vasilkiv şehri Kiev şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafede bulunuyor.

Rusya'nın saldırısında petrol tank çiftliğinin vurulduğu bildirildi

Rusya'nın saldırısında petrol tank çiftliğinin vurulduğu bildirildi

Rusya'nın saldırısında petrol tank çiftliğinin vurulduğu bildirildi

AA - Güncel

Ukrayna, Petrol, Rusya, Kiev, Güncel, Haberler

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