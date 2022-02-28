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Rusya'nın saldırılarında tarih müzesi zarar gördü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında Ivankovo yerleşim yerindeki bir tarih müzesi hasar gördü.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında Ivankovo yerleşim yerindeki bir tarih müzesi hasar gördü.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı 5. gününde sürüyor. Kiev bölgesinde yer alan Ivankovo yerleşim yerindeki yerel tarih müzesi saldırıların hedefi oldu. Müzenin alevlere teslim olduğu anlar çevredekiler tarafından görüntülendi. Yerel yetkililere göre müzede 20'den fazla eser kül oldu.

(İHA)

Rusya'nın saldırılarında tarih müzesi zarar gördü

Rusya'nın saldırılarında tarih müzesi zarar gördü

Rusya'nın saldırılarında tarih müzesi zarar gördü

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Ukrayna, Rusya, Kiev, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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