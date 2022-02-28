Rusya'nın Saldırılarında Kiev'de Harabeye Dönen Bina

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sivillerin yaşadığı bir bina hava saldırılarının hedefi oldu.

Rusya'nın ülkeyi hava, kara ve denizden işgalinin başlamasından bu yana yaklaşık 100 bin kişi Kiev'i terk etti.

Onlarca kişinin yaşamını yitirdiği saldırılar, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük askeri saldırı niteliğinde.

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