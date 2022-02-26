Rusya'nın saldırdığı Kiev'den kaçan Ukraynalı ailesiyle Türkiye'ye geldi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası ailesiyle ülkesini terk eden Viacheslav Shegai (40) Türkiye'ye geldi.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Shegai, gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 Şubat'ta Kiev'i terk ederek Ukrayna'nın batısına gittiklerini söyledi.

Ülkenin batısında olmayı daha güvenli bulduklarını belirten Shegai, "10 gün orada kaldık ardından Türkiye'ye gitmeye karar verdik. Çünkü Türkiye'yi ve Türkiye'de zaman geçirmeyi seviyoruz. Türkiye'ye geldiğimizde genellikle Kuşadası'nda kalıyoruz. Bu nedenle Türkiye'ye gelmeye karar verdik." dedi.

Hamile eşi ve kızını Budapeşte'den uçakla İzmir'e gönderdiğini belirten Shegai, kendisinin de iki oğlunu alıp kara yoluyla Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Ülkesinde yaşananlar için üzgün olduğunu belirten Shegai, şunları kaydetti:

"Savaşla ilgili kalbimden geçenleri açıklamakta zorlanıyorum. Çünkü ailemin büyük çoğunluğu hala orada. Dün sabah Kiev'den kaçtılar. Bunun olduğuna inanamıyoruz. Şehirlerdeki birçok insan tehlikede. Ben Hıristiyan kilisesinde görevliyim. Birçok insan güvende olabilmek için Ukrayna'nın batısına geliyor. Birçok insan bu saldırının gerçekleşeceğine inanmadığı için büyük şehirlerde kalmayı sürdürdü, çalışmaya devam ettiler, çocuklarını okula gönderdiler ve normal hayatlarını sürdürdüler."

Shegai, olası bir saldırı için hazırlık yaptıklarını ancak Kiev'e füzelerle saldıracaklarına inanmadıklarını anlatarak, "Haberleri her okuduğumda şok yaşıyorum. Sivil yerleşimlere ve insanların evlerine füzelerle saldırıyorlar. Hastaneler ve kreşlere bile... Bu çok korkunç, ailemin güvende olması için dua ediyorum. Şimdi onları Ukrayna'nın dışına çıkarmanın planlarını yapıyorum. Ama büyük şehirlerde birçok insan bodrum katlarda, metrolarda ve sığınaklarda saklanıyor."

Ailesiyle Kuşadası'na gittikten sonra Ukrayna'da kalan akrabalarına yardım edeceğini anlatan Shegai, "Bundan sonrası için ailemi ülkeden çıkarmayı, arkadaşlarımla irtibat halinde kalmayı ve insanları güvenli yerlere ulaştırmayı hedefliyorum. Avrupa ya da Türkiye fark etmez. Şu an en güvenli yeri bulmak için çabalıyoruz. Türkiye'de kendimi güvende hissediyorum ama yaşananları görünce artık hiçbir yerde hiçbir zaman kendimizi güvende hissetmemeliyiz. Ukrayna'da hissettiğimiz Rusya liderinin aklını kaçırdığını düşünüyoruz." diye konuştu.