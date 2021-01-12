Rusya'nın rezervlerinde altının payı ilk defa doları geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Rusya'nın rezervlerinde altının payı ilk defa doları geçti

12.01.2021 13:27 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:30
Rusya'nın rezervlerinde altının payı ilk defa doları geçti

Rusya'nın uluslararası rezervlerinde altının payı ilk defa doları geçerek yüzde 22,9'a yükseldi.

Rusya'nın uluslararası rezervlerinde altının payı ilk defa doları geçerek yüzde 22,9'a yükseldi.

Rusya Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin uluslararası rezervlerinde altının payı Haziran 2020'e Mart 2020'ye kıyasla yüzde 20,8'den yüzde 22,9'a çıktı.

Böylece parasal değer olarak altın rezervleri 128,5 milyar dolara yükselirken, doların payı ise söz konusu dönemde yüzde 23,7'den yüzde 22,7'ye gerileyerek 124,6 milyar dolara düştü.

Rusya, ABD'nin yaptırımları nedeniyle Mart 2018 itibarıyla rezervlerinde yüzde 45 seviyesindeki doların payını azaltarak, altın, avro ve yuanın payını artırmaya başlamıştı.

Avro, yüzde 29,5'lik payla Rusya'nın rezervlerindeki en büyük paya sahipken, yuanın payı yüzde 12,2 düzeyinde bulunuyor.

Rusya'nın uluslararası rezervleri 30 Haziran 2020 itibarıyla 561,1 milyar dolar düzeyindeydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Ziya Selçuk Fahrettin Koca Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Eser Yenenler Seren Serengil Gonca Vuslateri
Spor Ozan Tufan Ömer Bayram İrfan Can Kahveci Omar Elabdellaoui Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kaza Kongre Hisarcık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rusya'nın rezervlerinde altının payı ilk defa doları geçti - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 13:57:24. #1.15#
title