Rusya'nın petrol ihracatı gelirleri yüzde 21,5 arttı
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Rusya'nın petrol ihracatı gelirleri yüzde 21,5 arttı

Rusya'nın petrol ihracatı gelirleri yüzde 21,5 arttı
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi

Rusya'nın petrol ihracat geliri bu yılın ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,5 artarak 47,6 milyar dolara çıktı.

Rusya'nın petrol ihracat geliri bu yılın ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,5 artarak 47,6 milyar dolara çıktı.

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkede petrol ihracat hacmi yılın ilk 6 ayında geçen yıla kıyasla yüzde 11,8 azalarak 88,2 milyon tona geriledi.

Söz konusu dönemde, Rusya'nın petrol ihracat geliri ise yüzde 21,5 artışla 47,6 milyar dolar oldu.

Petrol ve doğal gaz ihracat tutarı Rusya'da federal bütçenin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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