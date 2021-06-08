Rusya'nın petrol ihracatı gelirleri yüzde 10,9 azaldı
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Rusya'nın petrol ihracatı gelirleri yüzde 10,9 azaldı

Rusya'nın petrol ihracatı gelirleri yüzde 10,9 azaldı
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi

Rusya'nın petrol ihracat geliri ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,9 azalarak 26,9 milyar dolara geriledi.

Rusya'nın petrol ihracat geliri ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,9 azalarak 26,9 milyar dolara geriledi.

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkede petrol ihracat hacmi, yılın 4 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 21,9 azalarak 67 milyon tona düştü.

Söz konusu dönemde, Rusya'nın petrol ihracat geliri ise yüzde 10,9 azalışla 26,9 milyar dolar oldu.

Petrol ve doğal gaz ihracat tutarı Rusya'da federal bütçenin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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