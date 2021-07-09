Rusya'nın petrol ihracatı gelirleri mayısta yüzde 22 arttı
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Rusya'nın petrol ihracatı gelirleri mayısta yüzde 22 arttı

Rusya'nın petrol ihracatı gelirleri mayısta yüzde 22 arttı
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi

Rusya'nın petrol ihracat geliri mayısta bir önceki aya göre yüzde 22,6 artarak 8,4 milyar dolara çıktı.

Rusya'nın petrol ihracat geliri mayısta bir önceki aya göre yüzde 22,6 artarak 8,4 milyar dolara çıktı.

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkede petrol ihracat hacmi ise mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 18,9 artarak 18,6 milyon tona yükseldi.

Söz konusu dönemde, Rusya'nın petrol ihracat geliri yüzde 22,6 artışla 8,4 milyar dolar oldu.

Petrol ve doğal gaz ihracat tutarı Rusya'da federal bütçenin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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