Rusya'nın petrol ihracat geliri yüzde 62 arttı - Haberler

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Rusya'nın petrol ihracat geliri yüzde 62 arttı

AA - Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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Rusya'nın petrol ihracat geliri yüzde 62 arttı

Rusya'nın petrol ihracat geliri, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62 artarak 10,1 milyar dolara çıktı.

Rusya'nın petrol ihracat geliri, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62 artarak 10,1 milyar dolara çıktı.

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkede petrol ihracat hacmi ocakta geçen yıla kıyasla yüzde 2,9 artarak 17,8 milyon tona çıktı.

Bu dönemde artan petrol fiyatları nedeniyle Rusya'nın petrol ihracat geliri yüzde 62 artışla 10,1 milyar dolar oldu.

Petrol ve doğal gaz ihracat tutarı, Rusya'da federal bütçenin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

İhracat, Petrol, Rusya, Ekonomi, Haberler

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