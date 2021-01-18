Rusya'nın petrol gelirlerinde düşüş sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Rusya'nın petrol gelirlerinde düşüş sürüyor

18.01.2021 11:39 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:42
Rusya'nın petrol gelirlerinde düşüş sürüyor

Rusya'nın petrol ihracat geliri, 2020'nin ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41 azalarak, 66,3 milyar dolara geriledi.

Rusya'nın petrol ihracat geliri, 2020'nin ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41 azalarak, 66,3 milyar dolara geriledi.

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkede petrol ihracat hacmi, geçen yılın 11 ayında yıllık bazda yüzde 11 azalarak, 220 milyon tona düştü.

Söz konusu dönemde, Rusya'nın petrol ihracat geliri de yüzde 41 azalışla 66,3 milyar dolar oldu.

Ülkenin petrol ihracatından elde ettiği gelir, geçen yıl da bir önceki yıla kıyasla yüzde 6 düşerek, 121 milyar dolara gerilemişti.

Petrol ve doğal gaz ihracatı Rusya'da federal bütçenin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Can Yaman Demet Şener Hande Erçel Demet Özdemir
Spor Fatih Terim İsmail Kartal Sergen Yalçın Mustafa Yumlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rusya'nın petrol gelirlerinde düşüş sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 11:44:38. #1.14#
title