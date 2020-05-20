Rusya'nın petrol geliri yüzde 13 azaldı Rusya'nın petrol ihracatı geliri yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,6 azalarak 25,6 milyar dolara düştü.

Rusya'nın petrol ihracatı geliri yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,6 azalarak 25,6 milyar dolara düştü.

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkede petrol ihracat hacmi, ocak-mart döneminde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 5,8 azalarak 63,1 milyon tona geriledi.

Söz konusu dönemde Rusya'nın petrol ihracat geliri yüzde 13,6 azalarak 25,6 milyar dolara geriledi.

Ülkenin petrol ihracatından elde ettiği gelir geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 6 düşerek 121 milyar dolara gerilemişti.

Petrol ve doğal gaz ihracatı Rusya'da federal bütçenin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

Kaynak: AA