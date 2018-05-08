Rusya'nın Otomobil İhracatı Azaldı

Rusya'nın otomobil ihracatı gelirleri, bu yılın ilk çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 14,8 azalarak 219,5 milyon dolara geriledi.

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS) verilerine göre, ülkenin otomobil ihracatı, bu yılın ilk 3 ayında 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 16,2 gerileyerek 15 bin 700'e düştü.

Söz konusu dönemde otomobil ihracatı gelirleri de yüzde 14,8 azalarak 219,5 milyon dolara geriledi. Otomobil ithalatı ise yüzde 24,9 artarak 1,7 milyar dolara çıktı.

Bu arada, Rusya'da hafif araç satışları, bu yılın ilk 4 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 20,5 artarak 545 bin 345 adede yükseldi.