Rusya'nın olası yaptırımlara karşı yeni bir ödeme sistemi hazırlığı

ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı açıklamada "Batı birleşti ve kararlı- ve Ukrayna'yı daha fazla işgal ederse Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulamaya hazırız" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün Batı'nın olası yaptırımlarına dair "Ne olursa olsun (yaptırımlar) uygulanacak" ifadelerini kullandı. ABD Senatosu Dış ilişkiler Komitesi Perşembe günü yaptıkları açıklamada, senatoda alınan 'iki partili (bipartisan) kararın' ABD Senatosunun Rusya'ya uygulanacak sert yaptırımlara olan desteğini gösterdiğini belirtti.

"AĞIR YAPTIRIM UYGULARIZ"

Ocak ayında basına verdikleri röportajda Menendez, yaptırımların daha önceki yaptırımların çok ötesinde olacağını ve eğer ABD Başkanı isterse Rus bankalarının SWIFT'ten çıkarılmasının söz konusu olduğunu kaydetmişti.