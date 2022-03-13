Rusya'nın Mıkolayiv'de vurduğu okulda 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ukrayna'nın sahil kentlerinden Mıkolayiv'de Rus ordusunun vurduğu okul binasında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Ukrayna'nın sahil kentlerinden Mıkolayiv'de Rus ordusunun vurduğu okul binasında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarında sivil yerleşim yerlerini vurmaya devam ederken, Ukrayna'nın sahil kentlerinden Mıkolayiv'de Rus ordusu bir okul binasını vurmuştu. Arama-kurtarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edilirken, 3 kişinin ise enkazdan yaralı olarak çıkarıldığı bildirildi. - KİEV
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa