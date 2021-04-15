Rusya'nın Londra Büyükelçisi, İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
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Rusya'nın Londra Büyükelçisi, İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Rusya'nın Londra Büyükelçisi, İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Anadolu Ajansı / Hasan Esen - Haberler | Güncel

Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrei Kelin, siber saldırılar, demokratik süreçlere müdahale ve Ukrayna sınırında askeri güç oluşturulmasıyla ilgili İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

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Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrei Kelin, siber saldırılar, demokratik süreçlere müdahale ve Ukrayna sınırında askeri güç oluşturulmasıyla ilgili İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Kelin'e, Rusya'nın "kötü niyetli davranışları" konusunda duyulan endişe aktarıldı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine etki etmeye yönelik faaliyetlerle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 10 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine ilişkin kararının desteklendiği belirtildi.

Büyükelçi Kelin'e, İngiltere'nin Amerikan bilgi işlem şirketi SolarWinds'e yönelik siber saldırının arkasında Rus istihbarat servislerinin olduğuna yönelik değerlendirmesi iletildi.

Ayrıca İngiltere'nin Ukrayna sınırı yakınlarında ve yasa dışı olarak ilhak edilen Kırım'da askeri güç oluşturmasından endişe duyulduğu söylenirken, Moskova'nın bu "istikrarsızlaştırıcı" faaliyetleri ile "provokasyonlarını" durdurması ve gerginliği azaltması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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