Rusya'nın Kuzey Kutbu'nda askeri varlığını güçlendirdiğini gösteren uydu görüntüleri yayınlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rusya'nın Kuzey Kutbu'nda askeri varlığını güçlendirdiğini gösteren uydu görüntüleri yayınlandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Rusya'nın Kuzey Kutbu'nda askeri varlığını güçlendirdiğini gösteren uydu görüntüleri yayınlandı

Amerikan medyası, Rusya'nın, Kuzey Kutbu'ndaki askeri varlığını güçlendirdiğini gösteren uydu görüntülerini yayınladı.

Savaşın ayak sesleri! Sınırdaki tehlikeli restleşme sonrası Kremlin'den yeni açıklama
Savaşın ayak sesleri! Sınırdaki tehlikeli restleşme sonrası Kremlin'den yeni açıklama
Amerikan medyası, Rusya'nın, Kuzey Kutbu'ndaki askeri varlığını güçlendirdiğini gösteren uydu görüntülerini yayınladı.

Rusya'nın Kuzey Kutbu'ndaki hareketliliğini takip eden Amerikan medyası uydu görüntüleri yayınladı.Görüntülerde, Rusya'nın Kuzey Kutbu'ndaki askeri tesislere ait pistleri yenilendiği, ek gözetleme kuleleri ve  bölgeye konuşlandırılmış hava savunma sistemleri yer aldı. Amerikan medyası, Rusya'nın eski Soğuk Savaş üslerini geliştirmesinin yanı sıra Murmansk şehri yakınlarındaki Kola Yarımadası'nda yeni tesisler inşa ettiğini ileri sürdü. Daha önce de Danimarka istihbaratı Rusya'nın Kuzey Kutbu'na yaklaşık bin kilometre uzaklıktaki Frans Joseph'in en kuzeydeki sınır muhafız istasyonuna savaş uçağı üssü kurma hazırlığında olduğunu ileri sürmüştü.


- Rusya
Rusya'nın Kuzey Kutbu'nda askeri varlığını güçlendirdiğini gösteren uydu görüntüleri yayınlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ziya Selçuk Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Cem Yılmaz Hülya Avşar Bahar Candan
Spor Erol Bulut Yılmaz Vural Sergen Yalçın Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Manisa Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Rusya'nın Kuzey Kutbu'nda askeri varlığını güçlendirdiğini gösteren uydu görüntüleri yayınlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 18:40:25. #1.16#
title