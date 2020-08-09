Rusya'nın kutuba yakın köyü alevlere teslim Rusya'nın kutuba yakın köyü alevlere teslimRusya, (DHA) - Rusya'nın en soğuk şehri olarak bilinen Yakutsk yakınlarındaki bir köyde orman yangını çıktı.

Rusya'nın kutuba yakın köyü alevlere teslim

Rusya, (DHA) - Rusya'nın en soğuk şehri olarak bilinen Yakutsk yakınlarındaki bir köyde orman yangını çıktı. Köylüler, şiddetli yangından kaçmak için nehirdeki teknelere sığındı.

Rusya'nın kuzeyindeki Svatay köyünde meydana gelen orman yangınında köylüler, çareyi Alazeya Nehri'ne kaçmakta buldu. Uzun süredir devam eden yangınlar söndürülemeyince, yangın yerleşim yerlerine ulaştı. Sert esen rüzgarlarında beslediği yangın, dünyanın en yaşlı ağaçlarının da bulunduğu ormanı küle döndürdü. Köyün yakındaki Yakutsk şehri dumanlarla kaplanırken, vahşi yaşamdaki hayvanlar küle döndü. İtfaiyeciler yangını kontrol altına almaya çalışırken, alevlerin Svatay köyüne elektrik veren dizel jenaratöre ulaşmasından endişe ediliyor. Yangının sebebinin araştırıldığı söyledi.

Kaynak: DHA