Rusya'nın Kovid-19 aşı çalışmaları
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Rusya'nın Kovid-19 aşı çalışmaları

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının tescillendiğini bildirdi.

Rusya'nın Kovid-19 aşı çalışmaları
11.08.2020 13:31 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:39

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının tescillendiğini bildirdi.

Putin, video konferans yoluyla yetkililerle yaptığı toplantıda, ülkesinde Kovid-19 aşı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Putin, "Bildiğim üzere bugün sabah dünyada ilk kez yeni tip koronavirüs aşısı tescil edildi. Aşı, sağlam bağışıklık sistemini oluşturuyor ve gerekli tüm denetimlerinden geçti." dedi.

Kızlarından birisinin de aşıyı yaptırdığını ifade eden Putin, ileride dünyada Kovid-19'a karşı birçok aşının geliştirileceğini umduğunu kaydetti.

"Aşının klinik denemelerine devam edilecek"

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Kovid-19 aşısının Gamaleya Araştırma Enstitüsünce geliştirildiğini aktararak, "Sonuçlara göre, aşı etkili ve güvenli olduğunu gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Klinik denemelere devam edileceğini belirten Muraşko, "Aşıyı geliştirenler ileride binlerce kişinin katılımıyla klinik denemelerine devam etmek için belgeleri hazırladı." dedi.

Rusya'nın tescil ettirdiği aşı ilk klinik safhada

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, Rusya'nın tescil ettirdiğini açıkladığı aşı, dünyadaki 26 aşı adayı arasında "birinci aşama klinik deneme" safhasında görülüyor.

DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier de Rusya'yı aşı çalışmaları konusunda uyararak, "Aşı gelişimi konusunda uzun süredir yürürlükte olan uygulamalar ve yönergeler var. Herhangi bir aşı halka verilmeden önce çeşitli deneme ve testlerden geçmelidir." ifadesini kullanmıştı.

Klinik denemeler 3 aşamada yapılıyor

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.

Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşı adayının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşı adayının etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor.

Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

Kaynak: AA

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