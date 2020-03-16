Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakının 6. yılı Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni yasa dışı ilhak etmesinin altıncı yılında, ilhakı tanımadığını ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini yineledi.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni yasa dışı ilhak etmesinin altıncı yılında, ilhakı tanımadığını ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini yineledi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptığı yazılı açıklamada, "Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin ve Sivastopol kentinin Rusya Federasyonu tarafından yasa dışı ilhakının üzerinden 6 yıl geçerken, AB, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne bağlılığı yönündeki kararlılığını sürdürmektedir." ifadelerine yer verdi.

AB'nin uluslararası hukukun ihlali anlamına gelen bu ilhakı tanımadığını ve kınamaya devam ettiğini yineleyen Borrell, "(Kırım'ın ilhakı) Uluslararası güvenliğe doğrudan tehdit oluşturmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Borrell, bölgede Kırım Tatarlarının medya kuruluşlarının kapatıldığını ve Meclisinin faaliyetlerinin yasaklandığını, Kırım Tatar topluluğu liderlerinin ve üyelerinin tutuklandığını anımsatarak bunların Kırım Tatarlarının haklarının "ciddi ölçüde" çiğnenmesi anlamı taşıdığını bildirdi.

"AB, Rusya'ya Kırım Tatarları hakkında aldığı kararlardan geri dönme ve Kırım Tatarları üzerindeki baskısını sonlandırma çağrısında bulunuyor." ifadelerini kullanan Borrell, bölgede insan haklarına da uyulması uyarısında bulundu.

Kaynak: AA