"Rusya'nın Kırgızistan'a karşı yükümlülükleri var"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Rusya'nın Kırgızistan'a karşı yükümlülükleri var"

08.10.2020 16:32 | Son Güncelleme: 08.10.2020 16:37

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Kırgızistan'da devam eden siyasi kriz ile ilgili yaptığı değerlendirmede Rusya'nın bu ülkeye karşı yükümlülüklerinin olduğunu söyledi.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Kırgızistan'da devam eden siyasi kriz ile ilgili yaptığı değerlendirmede Rusya'nın bu ülkeye karşı yükümlülüklerinin olduğunu söyledi.

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapışan genel seçimlerin ardından muhalefet seçimlere hile karıştırıldığını öne sürerek sokağa çıktı. Protestolar şiddet olaylarına dönüşürken Cumhurbaşkanlık binası olmak üzere birçok kamu binası göstericiler tarafından ele geçirildi. Yaşanan olayların üzerine seçimlerin yenilenmesi kararı alınarak göstericiler yumuşatılmaya çalışılırken ülkedeki krizi Rusya yakından takip ediyor. Kırgızistan'daki olayları değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ülkede hükümetin tamamen ortadan kaldırılmaya yönelik çabalara karşı Rusya'nın 2 ülke arasında yapışan güvenlik anlaşması nedeniyle yükümlülüklerinin bulunduğunu ifade etti. Ülkede kaos olduğunu söyleyen Peskov, Rus Federal Güvenlik Teşkilatı'nın başındaki isim Alexander Bortnikov'un Kırgızistan'ın yeni güvenlik şef vekili olarak atanan Ömürbek Suvanaliyev ile görüştüğünü duyurdu.

"Derin endişe duyuyoruz"

Peskov ülkedeki durumu değerlendirirken yaşananları endişe ile takip ettiklerini ifade ederek, "Kırgızistan'da yaşananlardan dolayı derin endişe duyuyoruz. Çünkü Kırgızistan bizim ileri ortaklarımızdan. Birlikte Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Kolektif Güvenlik Antlaşması (KGAÖ) çerçevesinde çalışıyoruz" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş İlham Aliyev Mustafa Şentop Emmanuel Macron Bekir Pakdemirli
Magazin Esra Erol Ezgi Mola Sezen Aksu Bergüzar Korel
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Eddie Newton Sergen Yalçın Josef De Souza
Daha Fazla Ekim Milli Fransa Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Rusya'nın Kırgızistan'a karşı yükümlülükleri var" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 17:03:01. #1.15#
title