Rusya'nın Kardeniz'de ateş açtığı İngiliz savaş gemisi 'HMS Defender' Çanakkale'de
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Rusya'nın Kardeniz'de ateş açtığı İngiliz savaş gemisi 'HMS Defender' Çanakkale'de

Rusya'nın Kardeniz'de ateş açtığı İngiliz savaş gemisi 'HMS Defender' Çanakkale'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rusya'nın Karadeniz'de uyarı ateşi açtığı İngiliz Kraliyet Donanmasına ait D36 borda numaralı 'HMS Defender' ile Hollanda Kraliyet Donanmasına ait F 805 borda numaralı 'HNLMS Evertsen' Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Rusya'nın Karadeniz'de uyarı ateşi açtığı İngiliz Kraliyet Donanmasına ait D36 borda numaralı 'HMS Defender' ile Hollanda Kraliyet Donanmasına ait F 805 borda numaralı 'HNLMS Evertsen' Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden bugün saat 14.30 peş peşe Çanakkale Boğazı'na giriş yapan İngiliz Kraliyet Donanmasına ait D36 borda numaralı 'HMS Defender' ile Hollanda Kraliyet Donanmasına ait F 805 borda numaralı 'HNLMS Evertsen' isimli savaş gemileri, 16.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Boğazın manevra yapması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönen savaş gemileri 'Dur Yolcu' sembolü ve Kilitbahir Kalesi önünden ilerleyerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

İngiliz ve Hollanda Kraliyet Donanmasına ait savaş gemilerine 36 mil uzunluğundaki Çanakkale Boğazı'nı geçişlerine Türk Sahil Güvenlik botları refakat etti. - ÇANAKKALE

Rusya'nın Kardeniz'de ateş açtığı İngiliz savaş gemisi 'HMS Defender' Çanakkale'de
Rusya'nın Kardeniz'de ateş açtığı İngiliz savaş gemisi 'HMS Defender' Çanakkale'de
Rusya'nın Kardeniz'de ateş açtığı İngiliz savaş gemisi 'HMS Defender' Çanakkale'de
Rusya'nın Kardeniz'de ateş açtığı İngiliz savaş gemisi 'HMS Defender' Çanakkale'de
Rusya'nın Kardeniz'de ateş açtığı İngiliz savaş gemisi 'HMS Defender' Çanakkale'de
Rusya'nın Kardeniz'de ateş açtığı İngiliz savaş gemisi 'HMS Defender' Çanakkale'de
Rusya'nın Kardeniz'de ateş açtığı İngiliz savaş gemisi 'HMS Defender' Çanakkale'de
Rusya'nın Kardeniz'de ateş açtığı İngiliz savaş gemisi 'HMS Defender' Çanakkale'de
Rusya'nın Kardeniz'de ateş açtığı İngiliz savaş gemisi 'HMS Defender' Çanakkale'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Rusya'nın Kardeniz'de ateş açtığı İngiliz savaş gemisi 'HMS Defender' Çanakkale'de - Haberler
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