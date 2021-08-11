Rusya'nın Karadeniz sahilindeki petrol sızıntısının açıklanandan çok daha büyük olduğu ortaya çıktı

Rusya Bilimler Akademisi (RAN), ülkenin Karadeniz karasularında yaşanan ve 200 metrekare alanı etkilediği bildirilen petrol sızıntısının gerçekte 80 kilometrekare alanı etkilediğini açıkladı.