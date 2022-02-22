Rusya'nın Karadeniz filosuna bağlı birliklerin tatbikatı - Haberler
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Rusya'nın Karadeniz filosuna bağlı birliklerin tatbikatı

AA - Güncel
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Ukrayna ile gerilimin zirveye çıkması, Rus savaş unsurlarının da hareketlenmesini beraberinde getirdi.

Ukrayna ile gerilimin zirveye çıkması, Rus savaş unsurlarının da hareketlenmesini beraberinde getirdi. Kara güçlerini Ukrayna sınırında konuşlandıran Rusya, Karadeniz filosuna bağlı birlikleriyle gece ve gündüz deniz tatbikatları da gerçekleştiriyor. Helikopterler, hareket halindeki fırkateynden uçarak görevlerini tamamlıyor ve gene hareket halindeki fırkateyne iniyor.

Rusya'nın Karadeniz filosuna bağlı birliklerin tatbikatı

Rusya'nın Karadeniz filosuna bağlı birliklerin tatbikatı

Rusya'nın Karadeniz filosuna bağlı birliklerin tatbikatı

AA - Güncel

Karadeniz, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Haberler

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