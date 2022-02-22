Rusya'nın Karadeniz filosuna bağlı birliklerin tatbikatı

Ukrayna ile gerilimin zirveye çıkması, Rus savaş unsurlarının da hareketlenmesini beraberinde getirdi. Kara güçlerini Ukrayna sınırında konuşlandıran Rusya, Karadeniz filosuna bağlı birlikleriyle gece ve gündüz deniz tatbikatları da gerçekleştiriyor. Helikopterler, hareket halindeki fırkateynden uçarak görevlerini tamamlıyor ve gene hareket halindeki fırkateyne iniyor.

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