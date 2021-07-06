Rusya'nın Kamçatka bölgesinde AN-26 tipi yolcu uçağı düştü
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Rusya'nın Kamçatka bölgesinde AN-26 tipi yolcu uçağı düştü

Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel

Rusya'nın Kamçatka bölgesinde irtibatın kesildiği, içinde 22 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu AN-26 tipi yolcu uçağının düştüğü açıklandı.

Rusya'nın Kamçatka bölgesinde irtibatın kesildiği, içinde 22 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu AN-26 tipi yolcu uçağının düştüğü açıklandı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ve Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan açıklamalara göre, Kamçatka bölgesinde, Petropavlovsk-Kamçatki kentinden Palana kentine yolcu taşıyan AN-26 tipi uçakla planlanan zamanda iletişim kurulamadığı belirtildi.

Helikopter ve uçaklarla bölgede yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda uçağın enkazı Palana kentinde bulunan havalimanına 4 ila 5 kilometre uzaklıkta tespit edildi.

İlk belirlemelere göre, havalimanına inişe geçtiği esnada bir tepeye çarpan uçaktaki yolcu ve mürettebatın tamamının hayatını kaybettiği aktarıldı.

Soruşturma başlatılan olaya ilişkin Rus basınında yer alan bilgilere göre, kazanın nedeninin olumsuz hava şartları veya pilotaj hatası olabileceği belirtiliyor.

Rusya'nın Kamçatka bölgesinde AN-26 tipi yolcu uçağı düştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

Son dakika haber: Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, ilk belirlemelere göre düşen AN-26 tipi yolcu uçağında tüm yolcuların hayatını kaybettiğini bildirdi.
Son dakika haber: Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, ilk belirlemelere göre düşen AN-26 tipi yolcu uçağında tüm yolcuların hayatını kaybettiğini bildirdi.
Rusya'nın Kamçatka bölgesinde AN-26 tipi bir yolcu uçağıyla bağlantı kesildi
Rusya'nın Kamçatka bölgesinde AN-26 tipi bir yolcu uçağıyla bağlantı kesildi
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