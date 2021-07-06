Rusya'nın Kamçatka bölgesinde AN-26 tipi bir yolcu uçağıyla bağlantı kesildi
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Rusya'nın Kamçatka bölgesinde AN-26 tipi bir yolcu uçağıyla bağlantı kesildi

Rusya'nın Kamçatka bölgesinde AN-26 tipi bir yolcu uçağıyla bağlantı kesildi
Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Güncel

Rusya'nın Kamçatka bölgesinde AN-26 tipi bir yolcu uçağıyla bağlantının kesildiği bildirildi.

Rusya'nın Kamçatka bölgesinde AN-26 tipi bir yolcu uçağıyla bağlantının kesildiği bildirildi.

Rus haber ajanslarının Rusya'nın Acil Durumlar Bakanlığının bölgedeki basın servisine dayanarak verdiği haberde, Kamçatka bölgesinde Petropavlovsk-Kamçatki kentinden Palana kentine yolcu taşıyan AN-26 tipi bir uçağıyla planlanan zamanda iletişim kurulamadığı belirtildi.

Uçakta 22 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın bulunduğu ifade edilen haberde, helikopter ve uçaklarla bölgede arama-kurtarma çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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