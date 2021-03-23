Rusya'ya ait bombardıman uçağı düştü: 3 ölü
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Rusya'ya ait bombardıman uçağı düştü: 3 ölü

23.03.2021 14:49 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:16
Rusya'ya ait bombardıman uçağı düştü: 3 ölü

Rusya'da TU-22M3 tipi stratejik bombardıman uçağının tetikleme sistemlerinde meydana gelen arıza nedeniyle düşmesi sonucu 3 mürettebat hayatını kaybederken, 1 mürettebat da yaralandı.

Rusya'da TU-22M3 tipi stratejik bombardıman uçağının tetikleme sistemlerinde meydana gelen arıza nedeniyle düşmesi sonucu 3 mürettebat hayatını kaybederken, 1 mürettebat da yaralandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, eğitim uçuşu yapan TU-22M3 tipi stratejik bombardıman uçağının Kaluga bölgesinde düştüğünü açıkladı. Savunma Bakanlığı, uçağın planlı eğitim uçuşu sırasında tetikleme sistemlerinde meydana gelen arıza nedeniyle düştüğünü bildirdi. Uçağın askeri havaalanı yakınında irtifa kaybetmesi sırasında 4 uçak personelinin fırlatma sistemleri ile kurtulmaya çalıştığı fakat yüksekliğin yetersiz olması nedeniyle paraşütle atlayan 4 personelden 3'ünün hayatını kaybettiği, 1'inin ise yaralandığı aktarıldı. Yaralının hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındığı ifade edildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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