Rusya'nın İthalatı 66 Milyar Dolara Çıktı

Rusya'nın, Bağımsız Devletler Topluluğu'nun (BDT) ithalatı, yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19.2 artarak 66 milyar dolara yükseldi.

Rusya Federal Gümrük Servisi'nden (FTS) yapılan açıklamada, Rusya'nın ithalatının Nisan'da bir önceki aya göre yüzde 4.4 düşerek 17.5 milyar dolara gerilediği belirtildi.

Rusya'nın ihracatı geçen yıl 2016'ya göre yüzde 24.8 yükselerek 359.1 milyar dolara, ithalatı da yüzde 24.5 artarak 228.5 milyar dolara çıkmıştı. - Moskova