Rusya'nın dün sabah Ukrayna topraklarına girmesiyle dünyanın gözü bir anda iki ülke arasında yaşanan gelişmelere çevrildi. Özellikle işgal altında olan Ukrayna'dan çok sayıda paylaşım sosyal medyada hızla yayılırken, Kharkov şehrinde devlet binasına Rus bayrağı çekildiği iddia edildi. Paylaşılan görüntülerde merdiven dayanan binaya çıkan bir askerin Rus bayrağı astığı görülüyor.

OLAY GÜNCEL DEĞİL, GÖRÜNTÜLER 2014 YILINDAN

Bayrağın asılma anı dün çekildiği iddiasıyla paylaşılırken, internet üzerinden yapılan inceleme sonucunda görüntülerin 1 Mart 2014 tarihine ait olduğu anlaşıldı. Olaya ilişkin dış basında yapılan haberlerde de Rus yanlısı bir protestocunun, Ukrayna'nın yeni hükümetinin destekçileri ile çıkan çatışmaların ardından bölgesel hükümet binasına Rus bayrağı astığı bilgisi yer alıyor.

İşte iddiaya ilişkin paylaşımlardan bazıları;

Doğruluk Kontrolü "Rusya'nın işgali sonrası Ukrayna'nın Kharkov şehrinde Rus bayrağı çekildiği iddiası" YANLIŞ DOĞRU BULGULAR "Rusya tarafından işgal edilen Ukrayna'da, Kharkov şehrinde bulunan hükümet binasına bir Rus asker tarafından Rus bayrağı asıldığı iddia edildi. İddiaya konu olan görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, olayın 1 Mart 2014 tarihinde yaşandığı, videonun güncel olmadığı anlaşıldı."

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