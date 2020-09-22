Rusya'nın Irkutsk şehrinde 5.9 büyüklüğünde deprem
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Rusya'nın Irkutsk şehrinde 5.9 büyüklüğünde deprem

Rusya Acil Servisi tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Irkutsk şehrinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği aktarıldı.

Rusya'nın Irkutsk şehrinde 5.9 büyüklüğünde deprem
22.09.2020 06:12 | Son Güncelleme: 22.09.2020 06:16

Rusya Acil Servisi tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Irkutsk şehrinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği aktarıldı.

Rusya Acil Servisi tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Irkutsk şehrinde yerel saatle 02.05'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği aktarıldı. Servis, depremin merkez üssünün 620 binden fazla nüfusa sahip Irkutsk'un 74 kilometre güneybatısında olduğunu açıkladı. Acil Servis, bazı vatandaşların evlerinden tahliye edildiğini aktarırken, bazı bölgelerde elektrik kesintileri meydana geldiğini açıkladı. Depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bildirilmedi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, depremin 5.5 büyüklüğünde olduğu ifade edildi. USGS, depremim merkez üssünün Irkutsk'un 22.5 kilometre güneyinde ve 10 kilometre derinlikte olduğunu belirtti.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada ise, depremin 5.3 büyüklüğünde olduğu bildirildi. EMSC, depremin merkez üssünün Irkutsk şehrinin 87 kilometre güneybatısında ve 2 kilometre derinlikte olduğu açıklandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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