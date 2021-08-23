Rusya'nın İran Büyükelçilisi Dzhagaryan: "Rusya, İran ve Çin, 2021'in sonunda ortak deniz tatbikatları düzenleyecek"
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Rusya'nın İran Büyükelçilisi Dzhagaryan: "Rusya, İran ve Çin, 2021'in sonunda ortak deniz tatbikatları düzenleyecek"

Rusya'nın İran Büyükelçilisi Dzhagaryan: 'Rusya, İran ve Çin, 2021'in sonunda ortak deniz tatbikatları düzenleyecek'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rusya'nın İran Büyükelçilisi Levan Dzhagaryan, Rusya, İran ve Çin'in 2021 yılı sonu ile 2022 yılı başı arasındaki dönemde Basra Körfezi'nde "CHIRU" ortak deniz tatbikatları düzenleyeceğini duyurdu.

Rusya'nın İran Büyükelçilisi Levan Dzhagaryan, Rusya, İran ve Çin'in 2021 yılı sonu ile 2022 yılı başı arasındaki dönemde Basra Körfezi'nde "CHIRU" ortak deniz tatbikatları düzenleyeceğini duyurdu.

Rusya'nın İran Büyükelçilisi Levan Dzhagaryan yaptığı basın açıklamasında, Rusya, İran ve Çin'in 2021 yılı sonu ile 2022 yılı başı arasındaki dönemde Basra Körfezi'nde "CHIRU" adlı ortak deniz tatbikatları düzenleyeceğini kaydetti. Dzhagaryan, "Bu yılın sonunda veya gelecek yılın başında, Basra Körfezi'nde CHIRU yıllık ortak deniz tatbikatları yapılacak. Rus, İran ve Çin savaş gemileri katılacak. Temel amaç, uluslararası denizcilik güvenliğinin sağlanması ve deniz korsanlarıyla mücadeleye yönelik eylemlerin hayata geçirilmesidir" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, 2021 Uluslararası Ordu Oyunları'nda İran'ın Çabahar kentinde düzenlenen Derinlik yarışmasının hazırlıklarının tamamlandığını belirten Büyükelçi Dzhagaryan, "Rusya ve İran ile birlikte Çin, Hindistan, Suriye ve Venezüella da katılacak. Bu ülkelerin silahlı kuvvetlerinin dalış ekipleri arasında bir yarışma düzenlenmesi planlanıyor. Rus Deniz Kuvvetleri'nin temsilcileri bu yarışmanın açılış ve kapanış törenlerine gelecekler" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Rusya'nın İran Büyükelçilisi Dzhagaryan: "Rusya, İran ve Çin, 2021'in sonunda ortak deniz tatbikatları düzenleyecek" - Haberler
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