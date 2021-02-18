Rusya'nın ikinci aşısı CoviVac'ın 20 Şubat'ta tescillenmesi bekleniyor
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Rusya'nın ikinci aşısı CoviVac'ın 20 Şubat'ta tescillenmesi bekleniyor

18.02.2021 15:52 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:56
Rusya'nın ikinci aşısı CoviVac'ın 20 Şubat'ta tescillenmesi bekleniyor

Rusya'nın koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirdiği ve tescillenen Sputnik V aşısının ardından ikinci CoviVac aşısının da 20 Şubat'ta tescil edilmesi bekleniyor.

Rusya'nın koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirdiği ve tescillenen Sputnik V aşısının ardından ikinci CoviVac aşısının da 20 Şubat'ta tescil edilmesi bekleniyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hızla devam ederken, virüse karşı birden fazla aşı geliştirildi. Rusya'da Chumkov Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ikinci koronavirüs aşısı CoviVac'ın 20 Şubat'ta Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından tescillenmesinin beklendiği açıklandı. Araştırma merkezinin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Aşının tescilinin 20 Şubat 2021'de olması bekleniyor" denildi. Öte yandan, Gamaleya Araştırma Merkezi'nin geliştirdiği Rusya'nın ilk aşısı olan Sputnik V aşısı Ağustos 2020'de tescil edilmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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