: Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki hava saldırılarında 26 sivil öldü

21.01.2020 22:27 | Son Güncelleme: 21.01.2020 22:29

Rus savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 26 sivil hayatını kaybetti.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları, sabah saatlerinden itibaren İdlib'in Bara, Bsida ve Masaran köyü ile Halep'in batı kırsalındaki Kefer Dael, Mansura, Kefer Teal, İrhab, Takad, Şamiko, İndomi, Cidraya, Kefer Naha, Termanin ve Kefer Nuran köylerine hava saldırıları yaptı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, İdlib'in Bara köyünde 2, Halep'in batı kırsalındaki Kefer Teal köyünde bir aileden 6'sı çocuk toplam 9, Takad'de 1, Cidraya'de 2, Termanin'de 1, Kefer Naha'da 2, İrhab'de 1, Kefer Nuran'da da 8 olmak üzere 26 sivil hayatını kaybetti.

Sivil Savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da yangınlara müdahale etti.

Saldırılar devam ettiği için ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA

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