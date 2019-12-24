Rusya'nın İdlib'e saldırılarında 5'i çocuk 8 sivil hayatını kaybetti

24.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:50

Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırıları sonucunda çoğu çocuk, 8 sivil hayatını kaybetti.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre Rus savaş uçakları, Serakib ilçesinin çevresi ile Marşurin, Babila ve Cubas köylerine saldırdı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, Cubas köyünde 5'i çocuk olmak üzere, toplam 8 sivil yaşamını yitirdi.

Sivil Savunma ekipleri bir yandan arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan saldırılardan kaçan sivilleri güvenli yerlere taşımaya çalışıyor.

Rus uçakları ayrıca, sivillerin bombalanan yerleşimlerden Suriye-Türkiye sınırı yakınındaki bölgelere kaçış güzergahlarını da vuruyor.

Rejim güçlerin kara operasyonu sürüyor

Esed rejimi ve destekçisi İran ile Rusya, İdlib'in güneydoğusunda 20 Aralık'ta başlattıkları kara operasyonunu da sürdürüyor. Şimdiye kadar 35 yerleşim rejim güçlerinin eline geçti.

Öte yandan, kasım ayı başından bu yana yerinden edilen sivil sayısı 215 bine yükseldi.

Siviller, nispeten daha güvenli gördükleri Suriye-Türkiye sınırı hattındaki kamplara, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan bölgelere göçüyor.

Kaynak: AA