Rusya'nın İdlib'de düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil öldü
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Rusya'nın İdlib'de düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil öldü

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rusya'ya ait savaş uçakları, dün gece geç saatlerde Maarratünnuman ilçesi, Cercenaz beldesi, Tel Mennis, Masaran, Dery Garbi, Gadafa, Han es Sübül ve Babbila köylerine saldırdı

23.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:50
Rusya'nın İdlib'de düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil öldü

'nın, Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti.


Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rusya'ya ait savaş uçakları, dün gece geç saatlerde Maarratünnuman ilçesi, Cercenaz beldesi, Tel Mennis, Masaran, Dery Garbi, Gadafa, Han es Sübül ve Babbila köylerine saldırdı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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