Rusya'nın Hindistan'a S-400'leri teslim tarihi belli oldu

05.02.2020 15:33 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:38

Rusya'nın Hindistan'a sattığı S-400 hava savunma sistemlerinin teslim tarihiyle ile ilgili açıklamalarda bulunan Rus yetkililer, teslimatın 2021 yılının sonunda başlayacağını duyurdu.



Rusya, Hindistan'a sattığı S-400 hava savunma sistemlerinin teslim tarihini duyurdu. Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkan Yardımcısı Vladimir Drojjov, Hindistan'a S-400 hava savunma sistemlerinin ilk partisinin 2021 yılının sonlarına doğru teslim edileceğini belirtti.



Hindistan ile Rusya arasındaki anlaşmanın normal takvimde devam ettiğini kaydeden Drojjov, "İlk parti S-400 sistemlerinin Hindistan'a teslimatı planlandığı gibi 2021 yılının sonunda başlayacak. Hindistanlı uzmanların eğitimi ise teslimat öncesinde başlayacak" ifadelerini kullandı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Nerandra Modi arasında imzalanan anlaşma gereği S-400 hava savunma sistemlerinin tamamının Nisan 2023 tarihinde teslim edilmesi bekleniyor. - MOSKOVA

Kaynak: İHA