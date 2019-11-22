Rusya'nın hava saldırısında baba oğul öldü
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Rusya'nın hava saldırısında baba oğul öldü

İdlib'e Rus savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırıda bir baba ve oğlu hayatını kaybetti.

22.11.2019 16:26 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:39
Rusya'nın hava saldırısında baba oğul öldü

'e Rus savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırıda bir baba ve oğlu hayatını kaybetti.


Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib'in Mareian köyüne hava saldırısı düzenledi. Hava saldırısında bir baba ve oğlu hayatını kaybetti. Hava saldırısı sonucunda sivillerin evleri büyük bir zarar gördü. Sivil savunma ekipleri enkaz altında kalanları çıkartmak için bölgede çalışmalarını sürdürüyor. - İDLİB

Kaynak: İHA
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