Rusya'nın Hartum Büyükelçiliği, Kızıldeniz'deki askeri üs anlaşmasının dondurulduğu iddialarını yalanladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rusya'nın Hartum Büyükelçiliği, Kızıldeniz'deki askeri üs anlaşmasının dondurulduğu iddialarını yalanladı

Rusya'nın Hartum Büyükelçiliği, Kızıldeniz'deki askeri üs anlaşmasının dondurulduğu iddialarını yalanladı
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Rusya'nın Hartum Büyükelçiliği, Sudan'ın doğusundaki Port Sudan kentinde Rus savaş gemileri için lojistik ve teknik destek merkezi inşası anlaşmasının dondurulduğuyla ilgili haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.

Rusya'nın Hartum Büyükelçiliği, Sudan'ın doğusundaki Port Sudan kentinde Rus savaş gemileri için lojistik ve teknik destek merkezi inşası anlaşmasının dondurulduğuyla ilgili haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.

Rus Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, haberlerdeki bilgilerin doğru olmadığı ve Sudanlı yetkililerin üs anlaşmasının iptaliyle ilgili herhangi bir bildirimde bulunmadığı belirtildi.

Bu tarz iddiaların Rusya-Sudan arasındaki dostluğa zarar vermeyi amaçladığı belirtilen açıklamada, anlaşmanın iki ülke parlamentoları tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceği belirtildi.

Askeri darbeyle 2019'da devrilen Eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in Kasım 2017'de Moskova'ya yaptığı ziyarette, iki ülke askeri alanda eğitim, deneyim alışverişi ve savaş gemilerinin iki ülkenin limanlarına girişi ile ilgili iş birliği anlaşmaları imzalamıştı.

Russia Today'e göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 16 Kasım 2020'de Sudan'da nükleer enerji ünitelerine sahip gemileri barındırabilecek bir Rus üssünün kurulmasını onayladı.

Sudan Genelkurmay Başkanı Muhammed Osman el-Huseyin, 19 Kasım 2020'de yaptığı açıklamada, "şu ana kadar Kızıldeniz'de bir deniz üssü kurulması konusunda Rusya ile tam bir anlaşma yok, ancak aramızdaki askeri iş birliğimiz uzatıldı." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Resmi Gazetesi, 9 Aralık 2020'de Rus donanması için Kızıldeniz'de "bölgede barış ve güvenliğin desteklenmesi amacıyla bir ikmal ve bakım üssü kurulmasına yönelik Rusya ile Sudan arasındaki anlaşma metnini yayımlamıştı.

Sudan Savunma ve Güvenlik Konseyi, 15 Nisan'da ülkede Rus askeri üssünün inşa edilmeye başlandığıyla ilgili haberleri yalanlamıştı.

İsminin açıklanmasını istemeyen Sudanlı üst düzey bir yetkili, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesinin Kızıldeniz'de Rus askeri üssü kurulmasını kapsayan askeri anlaşmayı dondurmaya karar verdiğini söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

Rusya'da aşı olan 60 yaş üstü kişilere 10 adet yumurta verilecek
Rusya'da aşı olan 60 yaş üstü kişilere 10 adet yumurta verilecek
TÜRKİYE 3'ÜNCÜ AŞISINA KAVUŞUYOR, ANLAŞMAYI SAĞLAYAN FİRMANIN SAHİBİ DETAYLARI DHA'YA ANLATTI
TÜRKİYE 3'ÜNCÜ AŞISINA KAVUŞUYOR, ANLAŞMAYI SAĞLAYAN FİRMANIN SAHİBİ DETAYLARI DHA'YA ANLATTI
Rusya, rekabet kurallarını ihlal ettiği için Apple'a 12 milyon dolar ceza kesti
Rusya, rekabet kurallarını ihlal ettiği için Apple'a 12 milyon dolar ceza kesti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Vedat Bilgin Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Gökhan Töre Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Rusya'nın Hartum Büyükelçiliği, Kızıldeniz'deki askeri üs anlaşmasının dondurulduğu iddialarını yalanladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 22:37:37. #1.15#

title