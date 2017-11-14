Rusya'nın Hannibal'ı! İnternetten Tanıştı, Tüm Vücudunu Isırarak Ağır Yaraladı

Rusya'da yaşanan olayda 41 yaşındaki bir adam, odasına davet ettiğini kadının vücudunu çeşitli yerlerinden ısırarak ağır yaraladı.

ROMANTİK BİR AKŞAM YEMEĞİ YİYECEKLERDİ

Kurgan şehrinde gerçekleştiği öğrenilen olayd, Anatoliy Ezhkov isimli adam internet üzerinden konuştukları İrina Gonchar isimli kadını oteldeki odasına, romantik bir akşam yemeği için davet etti. Uyuşturucunun etkisi altında olduğu düşünülen Anatoliy Ezhkov, bir süre sonra kadına saldırdı.

VÜCUDUNDAN PARÇALAR KOPARTTI

Alkol aldıktan sonra daha da savunmasız hale gelen kadına işkence etmeye başlayan adam, kadını pek çok yerinden ısırarak etlerini koparttı. Yaklaşık 4 saat süren korku dolu anlar esnasında adam talihsiz hemşirenin burnundan, kulaklarından, parmak uçlarından parçalar koparttı ve hatta omurgalarını ısırarak parçalamaya çalıştı.

BOĞMAYA ÇALIŞTI

Rusya'nın 'Hannibal Lecter'ı olarak anılan adam daha sonra kadını bir kablo ile boğmaya çalıştı ancak kadının kanlar içinde kalmış olması sebebiyle elleri kaydığı için amacına ulaşamadı.

DURUMU CİDDİ

Kadının çığlıkları üzerine polise haber veren komşuları sayesinde 45 yaşındaki hemşire cani adamın elinden kurtarıldı. Kaburgaları ve vücudunun geri kalan kısmında pek çok kırık olan kadının vücudundaki yaralarının oldukça ciddi olduğu açıklandı.

ŞİMDİLİK SERBEST

Adamın polis sorgusu sonrası mahkemeye kadar kefaletle serbest bırakılması büyük tepki çekti. Mahalle sakinlerinden biri, "Bu haber karşısında şaşkınlık içinde kalmıştım zaten ama adamın serbest bırakılması beni daha da şok etti. Eğer bu iş yerel mahkemede çözülemiyorsa aile kesinlikte Moskova'daki savcılığa gitmeli." açıklamasında bulundu.





