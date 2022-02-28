"Rusya'nın Hamlesi Sınırlı ve Kontrollu Özel Bir Operasyon " - Haberler

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"Rusya'nın Hamlesi Sınırlı ve Kontrollu Özel Bir Operasyon "

DailyMotion.com - Güncel
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Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Başkanı uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Seyfettin Erol, VOA Türkçe'ye Rusya-Ukrayna krizini değerlendirdi.

ANKARA (DailyMotion.com) - Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Başkanı uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Seyfettin Erol, VOA Türkçe'ye Rusya- Ukrayna krizini değerlendirdi

DailyMotion.com - Güncel

Ukrayna, Siyaset, Ankara, Rusya, Güncel, Haberler

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