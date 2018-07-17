Rusya'nın Güneyindeki Yağışlar Felakete Yol Açtı

Rusya'nın güneyinde 3 gündür süren şiddetli yağışlar nedeniyle şehirde büyük hasar oluşurken, onlarca kişi evsiz kaldı, 1 kişi kayboldu. Rusya'nın güneyindeki Krasnodar, Soçi, Adler gibi şehirlerde 3 gündür süren şiddetli yağışlar felakete yol açtı. Birçok kişi evsiz kalırken 1 kişiye ulaşılamıyor. Yaşanan yağışlar nedeniyle ülkenin güneyinde hayat durma noktasına geldi. Sel felaketi nedeniyle güneydeki şehirlerde bazı yollar çöktü, evleri su bastı.

TÜM UYARILARA RAĞMEN DENİZ GİREN GENÇ KAYIP

Yağışların başlamasıyla birlikte Rusya'da halk afete karşı uyarılırken, yetkililer Soçi'de denize girmeme çağrısı yaptı. Ancak 19 yaşındaki bir genç, uyarıları dikkate almayarak Soçi'ye bağlı Adler'de denize girdi. Yüksek dalgaların arasında kalan genç denizden çıkamadı. Rus sahil güvenlik ekipleri, 3 gün önce denizde kaybolan genci arama çalışmalarına devam ediyor.

DENİZİN ORTASINDA HORTUM

Soçi'de denizin ortasında hortum ortaya çıktı. Büyük paniğe yol açan hortum şehre ilerleyerek etkisini kaybetti. Soçi'ye çok yakın olan Abhazya'da da bazı şehirleri su bastı, yollar çöktü, birçok kişi evsiz kaldı. Ülkede yaşanan seller sonrasında hasar tespit çalışmalarına başlandı.

(Erhan Altıparmak/İHA)