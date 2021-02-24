Rusya'nın geliştirdiği Sputnik-V aşısının ilk sevkiyatı Meksika'ya ulaştı
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Rusya'nın geliştirdiği Sputnik-V aşısının ilk sevkiyatı Meksika'ya ulaştı

24.02.2021 06:33 | Son Güncelleme: 24.02.2021 06:36
Rusya'nın geliştirdiği Sputnik-V aşısının ilk sevkiyatı Meksika'ya ulaştı

Meksika'ya Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısından 200 bin dozluk ilk sevkiyat, başkent Meksiko'daki Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Meksika'ya Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısından 200 bin dozluk ilk sevkiyat, başkent Meksiko'daki Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Rusya'ya teşekkür ederek "Sputnik V aşılarının ülkemize ulaştırılmasında destek veren Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Büyükelçi Viktor Koronelli'ye minnettarız. Meksika-Rusya dostluğu güçleniyor." ifadelerini kullandı.

Meksiko Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum da açıklamasında, Rusya'dan gelen aşıların yarından itibaren Iztacalco, Tlahuac ve Xochimilco bölgelerinde 60 yaş üzerindeki vatandaşlara yapılacağını bildirdi.

Meksika hükümeti şimdiye kadar ABD'li ilaç şirketi Pfizer'dan 34.4 milyon, Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca iş birliğinde geliştirdiği aşıdan 77,4 milyon, Rus Sputnik V aşısından 24 milyon ve Kovid-19 aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) ile 51.5 milyon doz almak için anlaşmaya varmıştı.

Meksika 180 bin 536 kişi ile dünyada Kovid-19 kaynaklı en fazla ölümün gerçekleştiği 3'üncü ülke olurken, vaka sayısında ise 2 milyon 43 bin 632 ile 13'üncü sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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