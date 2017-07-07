Rusya'nın Enerji Gelirleri Arttı

Rusya'nın petrol ihracatı gelirleri bu yılın ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47, doğalgaz gelirleri de yüzde 18 artış gösterdi.



Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkenin petrol ihracatı gelirleri bu yıl ocak-mayıs döneminde 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 47 artarak 38,5 milyar dolara çıktı. Bu dönemde doğalgaz ihracatı ise yüzde 18'lik artışla 15,2 milyar dolar oldu.



Söz konusu dönemde Rusya'nın doğalgaz ihracat hacmi de yüzde 9 artarak 88,4 milyar metreküp oldu.



Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ile varılan üretim kısıntısı anlaşması gereği Rusya, günlük petrol üretimini 300 bin varil azaltacağını taahhüt etmiş ve haziran ayı itibarıyla da günlük üretimini 308 bin varil düşürmüştü.